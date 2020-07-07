الأهلي المصري ينجح في تمديد عقد اثنين من أهم لاعبيه

نجح الأهلي المصري، مساء الثلاثاء، تمديد عقد اثنين من أهم لاعبيه في الفريق الأول لكرة القدم.

ووفقا لبيان النادي الأهلي، تم تمديد عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمدة 5 سنوات، وسعد سمير مدافع الفريق لمدة 3 مواسم.

وقال البيان إنه "تمديد عقد الثنائي جاء ضمن الخطة المتكاملة التي تعتمدها إدارة النادي للحفاظ على قوام الفريق".

وأوضح أن "التفاوض مع الشناوي وسمير لم يستغرق وقتًا طويلًا للتوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى وجود استجابة سريعة من جانبهما".

وأكد أن "الشناوي وسمير لم يكن لهما أي شروط للموافقة على التمديد، وهو ما أدى إلى انتهاء كافة الأمور في أقل وقت ممكن".

وأشار البيان إلى أن "إدارة النادي تعمل على توفير كل أحتياجات الفريق لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق طموحات جماهير الأهلي على الصعيدين المحلي والقاري".