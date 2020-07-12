كلمات مؤثرة من كريستيانو رونالدو عقب فوز البرتغال بكأس الأمم... فيديو

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أن التتويج مع منتخب بلاده بلقب يورو 2016 يعد أهم إنجاز كروي حققه خلال مسيرته.

وتوج المنتخب البرتغالي بلقب يورو عقب الفوز على منتخب فرنسا مستضيف البطولة بهدف نظيف في المباراة النهائية يوم العاشر من يوليو/تموز.

وسجل البديل إيدير هدف التتويج باللقب في الدقيقة 109 من زمن المباراة.

"أود أن أشكر هذا الرجل والجميع هنا. لم يؤمن أحد بالبرتغال لكننا فعلناها. انسوا البطولات الفردية، دوري الأبطال، هذه أسعد لحظة في حياتي. أقسم بحياة ابني أنني سعيد جدا جدا وسأكررها 100 مرة. أشكركم من أعماق قلبي،"

كلمة القائد المؤثرة بعد الفوز بأمم أوروبا 2016pic.twitter.com/uFtq5x64VS — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) July 12, 2020

واحتفل كريستيانو رونالدو بذكرى التتويج باللقب، قائلا: "هذا اليوم قبل 4 سنوات كان فريدا وتاريخيا لنا، بالنسبة لي فهذا اللقب بلا شك كان أهم لقب حصدته في مشواري الكروي".

يذكر أن رونالدو سجل ثلاثة أهداف خلال مسيرة منتخب البرتغال بالبطولة وساهم في تأهل الفريق للنهائي، الذي غادره في الدقيقة 25 من عمر المباراة إثر تعرضه لإصابة قوية.