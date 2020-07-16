شوبير: لن يتم رفع الحصانة عن مرتضى منصور

أكد الإعلامي المصري أحمد شوبير أن رئيس الزمالك مرتضى منصور لن يخضع للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وكشف شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "مصدر في مجلس الشعب أكد لي أنه لن يتم رفع الحصانة عن رئيس الزمالك، وبالتالي لن يتم التحقيق معه في بلاغات الأهلي".

وبدأت نيابة الاستئناف في القاهرة، صباح الثلاثاء الماضي، التحقيق في البلاغ المقدم من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والذي يتهم فيه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالسب والقذف وإهانة الشعب المصري في فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم فريق المحامين عن الخطيب للنيابة عددا من الفيديوهات التي تتضمن التسجيل الصوتي لرئيس الزمالك.

وجاء في البلاغ أن "التحايل على القانون الذي يجيده المذكور ويفلت من العقاب عن جرائمه كل مرة، هو أمر يهدد دولة القانون والمؤسسات وينذر بتأجيج العنصر المجتمعي وفتنة بين الجماهير".

وأكد محمود الخطيب في بلاغه، أنه لم يعد من المقبول القول إن الشكاوى كيدية لرفض رفع الحصانة عنه، حيث طالت الإساءات هذه المرة عموم الشعب المصري، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وتمكينه من تقديم الأدلة على تلك الجرائم لما تمثله من خطورة تنذر بعواقب وخيمة في الشارع المصري.