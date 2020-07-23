"قلتها من قبل"... محمد صلاح يعلق على فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي

علّق الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي "البريمر ليغ".

وقال محمد صلاح، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "قلتها من قبل... الحلم سيتحول إلى حقيقة".

وظهر في الصورة محمد صلاح، وهو ممسكا بكأس الدوري الإنجليزي، ومرتديا ميدالية فوزه باللقب.

I did say it was dream come true 😅 pic.twitter.com/ZRnLbIt37i — Mohamed Salah (@MoSalah) July 23, 2020

​وكان ليفربول قد توج، مساء أمس، بلقب البريمر ليغ، بفوزه على تشيلسي في الجولة الأخيرة الـ37 من المسابقة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وعقب المباراة تسلم فريق ليفربول كأس البطولة الغائبة عن قلعة "آنفيلد" منذ 30 عاماً.

© REUTERS / PAUL ELLIS تتويج فريق نادي كرة القدم "ليفربول" بلقب البريمر ليغ، كأس بطولة الدوري الإنجليزي، إنجلترا 23 يوليو 2020

يذكر أن ليفربول رفع رصيده إلى 96 نقطة في المركز الأول، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 63 نقطة.