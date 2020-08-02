تعرف على المتأهلين لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

بعد إسدال الستار على موسم 2019-2020 لبطولات الدوري في القارة الأوروبية، موسم كان الأطول على الإطلاق من حيث المدة الزمنية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أوقف الحياة بالنسبة للساحرة المستديرة لفترة كبيرة من الوقت.

هناك بعض الدوريات تم استكمالها، وهناك دوريات أخرى لم تًستكمل وتم إنهائها بسبب ذلك الوباء، وكان هدف كل الفرق في القارة هو حجز مقعد في البطولة القارية الأقوى على الإطلاق، بطولة دوري أبطال أوروبا.

بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الحالية لم تستكمل بعد من الأساس، فهي تستأنف مرة أخرى بدءًا من السابع من شهر أغسطس المقبل، وكذلك بطولة الدوري الأوروبي التي تستأنف بعد غد الثلاثاء.

وتأهل من إنجلترا ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي، ومن إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، ومن إيطاليا يوفنتوس وإنتر وأتالانتا ولاتسيو، ومن فرنسا باريس سان جيرمان ومارسيليا وستاد رين، ومن ألمانيا بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند ولايبزيج وبروسيا مونشجلادباخ، ومن روسيا زينيت سان بطرسبرج ولوكوموتيف موسكو وكراسندور، ومن تركيا باشكشهير وبشكتاش، ومن البرتغال بورتو وبنفيكا، ومن هولندا أياكس وألكمار، ومن أوكرانيا شاختار دونستيك ودينامو كييف،ومن اليونان أولمبياكوس وباوك.

ويتأهل بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للنسخة المقبلة من الشامبيونزليج بغض النظر عن مركزه في بطولة الدوري.