الدوري المصري يعود والزمالك يفوز... فيديو

عاد الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس، إلى العمل بعد توقف دام 4 أشهر تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

حقق الزمالك انتصارا ثمينا على المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في أولى مباريات الدوري المصري، واللقاء المؤجل من الجولة الـ14.

وسجل هدف فوز الفريق الأبيض، مدافعه الهداف، محمود علاء، في الدقيقة 55 من زمن اللقاء.

​يعد هذا الهدف هو الثالث على التوالي في مباريات الزمالك الأخيرة، حيث سبق وسجل هدفين في مبارياتي الزمالك قبل توقف الدوري أمام حرس الحدود والإسماعيلي.

ووصل الزمالك للنقطة 34 من 17 مباراة ليصل للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة 20 في المركز العاشر.