رونالدو يخرج حزينا... يوفنتوس يغادر دوري أبطال أوروبا رغم الفوز على ليون... فيديو

خرج الدون كريستيانو رونالدو حزينا وغادر فريقه يوفنتوس الإيطالي دوري أبطال أوروبا رغم فوزه على ضيفه ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتأهل ليون بسبب فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل لتسجيله خارج ملعبه بمباراة اليوم.

​وافتتح ليون التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق ممفيس ديابي من ركلة جزاء، ولكن سرعان ما عادل رونالدو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من زمن اللقاء.

​وأضاف البرتغالي الأسطورة رونالدو الهدف الثاني لصالح اليوفي في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.

​ولولا تألق حارس ليون لكان رونالدو قد أضاف أكثر من هدف وتأهل بالسيدة العجوز إلى الثمانية الكبار.

وسيلتقي ليون مع مانشستر سيتي في ربع النهائي لدوري الأبطال بعد فوز الأخير على ريال مدريد مجددا في المباراة الأخرى.