رونالدو يخرج حزينا... يوفنتوس يغادر دوري أبطال أوروبا رغم الفوز على ليون... فيديو

وتأهل ليون بسبب فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل لتسجيله خارج ملعبه بمباراة اليوم.
GOAAAAAAAAAAL: Juventus 0 - 1 Lyon (0-2 agg). MEMPHIS DEPAY! Huge goal. Huge panenka. Such composure. #UCL— FootballTV (@_FootballTV) August 7, 2020
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وافتتح ليون التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق ممفيس ديابي من ركلة جزاء، ولكن سرعان ما عادل رونالدو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 43 من زمن اللقاء.
GOAAaaaaaaaaaL: Juventus 1 - 1 Lyon (1-2 agg). Cometh the hour, cometh Cristiano Ronaldo. #UCL #JuveOL #ChampionsLeague— FootballTV (@_FootballTV) August 7, 2020
⚽🇮🇹🇫🇷Follow us for more @_FootballTV pic.twitter.com/9kzlXS7tww
وأضاف البرتغالي الأسطورة رونالدو الهدف الثاني لصالح اليوفي في الدقيقة 60 من زمن اللقاء.
GOAAAAAAAAL: Juventus 2 - 1 Lyon (2-2 agg). GUESS WHO? CRISTIANO RONALDO AGAIN. #UCL #ChampionsLeague #JuveOL— FootballTV (@_FootballTV) August 7, 2020
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pic.twitter.com/Hov7flek5N
ولولا تألق حارس ليون لكان رونالدو قد أضاف أكثر من هدف وتأهل بالسيدة العجوز إلى الثمانية الكبار.
وسيلتقي ليون مع مانشستر سيتي في ربع النهائي لدوري الأبطال بعد فوز الأخير على ريال مدريد مجددا في المباراة الأخرى.
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