ما مصير دوري أبطال آسيا 2020 بعد تأجيل التصفيات القارية

أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي، اليوم الأربعاء، بتأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023، إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا، تساؤلات بشأن مصير دوري أبطال آسيا.

وذكرت قناة أبو ظبي الرياضية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نفى تأجيل بطولة دوري أبطال آسيا.

الاتحاد الآسيوي ينفي تأجيل #دوري_أبطال_آسيا ويؤكد أن قرار الاتحاد الدولي بتأجيل التصفيات المزدوجة جاء بناء على طلب اتحادات وطنية وليس له علاقة بدوري الأبطال الذي يقام في موعده المحدد مسبقاً 14 سبتمبر المقبل

"الاتحاد الرياضي" pic.twitter.com/twbVHeZsij — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 12, 2020

ومن المقرر عدم تأثر بطولة دوري أبطال آسيا بقرار تأجيل التصفيات، خصوصا لأن الاتحاد الآسيوي متمسك باستكمالها.

وأكدت القناة أن "الاتحاد الآسيوي ينفي تأجيل دوري أبطال آسيا ويؤكد قرار الاتحاد الدولي بتأجيل التصفيات المزدوجة".

وأوضحت: "بناء على طلب اتحادات وطنية وليس له علاقة بدوري الأبطال الذي يقام في موعده على الخريطة 14 سبتمبر المقبل الاتحاد الرياضي".

يذكر أن بيان "فيفا"، أشار إلى أن "المباريات كان من المقرر أن تلعب خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام، محددا مارس/ آذار من عام 2021 موعدًا مبدئيًا لانطلاق التصفيات، حسب وكالة "رويترز".

ويراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم الوضع عن كثب من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الفرق والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة، وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات، وإعادة تقييم موقف برنامج المباريات، حسب وضع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم 2022 بقطر في 21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، وستلعب البطولة لمدة أقل من شهر على أن تنتهي وتلعب المباراة النهائية يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2022.