بتصويت الجماهير... "كاف" يكشف عن أفضل منتخب في "القرن الـ21"

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن أفضل منتخب في "القرن الـ21" بعد استطلاع رأي الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "كاف" عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر": "بعد إحصاء النتائج عبر فيسبوك وتويتر وإنستغرام.. منتخب الجزائر الفائز بكأس أمم أفريقيا 2019 هو المنتخب الفائز بلقب أفضل منتخب في القرن الـ21 بعد الفوز على أساطير أسود الكاميرون 2000-02 في المباراة النهائية".

After collecting all votes from Twitter, Instagram and Facebook 🗳️



🇩🇿 2019 Algeria team are crowned the #21stCenturyChampions tournament winners after defeating the legendary 2000-02 Cameroon side in the final! 🏆 pic.twitter.com/nyomvBI87Y — CAF (@CAF_Online) August 20, 2020

يذكر أن منتخب محاربي الصحراء قد توج بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي أقيمت في مصر بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي.

وفي وقت سابق، قرر "كاف" استئناف تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، في شهر نوفمبر المقبل، ومرحلة مجموعات تصفيات كأس العالم قطر 2022 ، في مايو 2021.

المنتخبات المشاركة على موعد مع برنامج مكثف اعتباراً، من نوفمبر 2020 وحتى نوفمبر 2021، في السباق حول حجز المقاعد المتاحة لنهائيات البطولتين.

بالنسبة لكأس أمم أفريقيا 2021، والتي ستقام في الكاميرون، تستأنف التصفيات خلال الفترة، من 9 إلى 17 نوفمبر 2020، بإقامة مباريات الجولتين الثالثة والرابعة لمرحلة المجموعات، فيما تقام الجولتين، قبل الأخيرة والأخيرة، في الفترة من 22 إلى 30 مارس 2021.

ويمكن للمنتخبات المشاركة، إجراء لقاءات ودية خلال الفترة الممتدة، من 5 الى 13 أكتوبر 2021.