ناد أرجنتيني يطلب التعاقد مع لويس سواريز

أبدى أحد أندية كرة القدم الأرجنتينية، رغبته في ضم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لويس سواريز، في الميركاتو الصيفي الحالي حال رحيله عن قلعة "كامب نو".

وقال المهاجم الأوروغوياني في تصريحات سابقة له إنه يشجع الفريق الأرجنتيني، سان لورينزو، وهو ما استغله رئيس النادي بحسب موقع "بطولات".

وعلق مارسيلو تينيلي، رئيس النادي، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "هنا نحب لويس، الأبواب مفتوحة بالفعل من أجله، لقد لفت أنظارنا بما قاله وسنحاول التعاقد معه".

وأضاف أن "سواريز عضو بالفعل بالنادي، لقد أرسلت له بطاقة عضويته عندما سافرت لحضور عرض سيرك ميسي في العام الماضي، أعطيتها إلى ليو ليعطيها له".

وتابع: "سيكون من الجيد أن يأتي إلينا أحد أفضل المهاجمين في العالم، ومازالت لا أفهم لماذا يتصرف معه برشلونة بهذا الأسلوب".

وأردف:

يبدو أن لويس في موقف صعب للغاية خاصة وأنه لم يعد له مكان في برشلونة، لكننا سنكون سعداء للغاية في سان لورينزو للتعاقد معه بكل تأكيد.

وأشارت تقارير إسبانية، الاثنين، إلى أن مدرب برشلونة، رونالد كومان، أخبر سواريز، أنه لن يكون ضمن حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل وعليه البحث عن نادٍ جديد.

وذكرت إذاعة "راك1" الكتالونية، أن رونالد كومان قد أخبر الأوروغواياني لويس سواريز بأنه لن يعتمد عليه في مباريات برشلونة في الموسم المقبل.

كما ذكرت الإذاعة ذاتها أن كومان قد تواصل أيضًا مع لاعب الوسط التشيلي، أرتورو فيدال، وطلب منه البحث عن فريق جديد لأنه خارج حساباته الفنية في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "موندو" إلى أن كومان أبلغ اثنين آخرين بأنهما خارج حساباته أيضا، وهما المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي الذي ما زال في مرحلة التعافي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ونجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

يُذكر أن بايرن ميونخ أطاح ببرشلونة من الدور ربع النهائي للبطولة، بانتصار عريض بنتيجة (8-2)، والذي تسبب في إقالة كيكي سيتين المدير الفني السابق للبلوجرانا، وتعيين الهولندي رونالد كومان.