من يظفر بخدمات قائد المنتخب السوري...عمر السومة يعتزم الرحيل عن الأهلي السعودي

تداولت تقارير إعلامية أنباء عن نية المهاجم السوري عمر السومة، قائد وهداف النادي الأهلي السعودي، ترك الفريق والانتقال لخوض تجربة جديدة مع ناد آخر في الانتقالات الشتوية.

وأكد الإعلامي السعودي وليد الفراج، في برنامجه "الدوري مع وليد"، أن السومة طلب من إدارة النادي السماح له بمغادرة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبدأت التكهنات تزداد في الأيام الأخيرة حول وجهة السومة المستقبلية.

وعلق نادي شباب الأهلي الإمارتي على أنباء اقتراب السومة من التوقيع للنادي، نافيا الخبر جملة وتفصيلا، حيث قال عضو إدارة النادي في تصريحاته لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "اسم المهاجم العربي الذي يلعب في السعودية والمتداول أننا نتفاوض معه غير صحيح ومجرد شائعات".

من جانبه أكد الإعلامي الرياضي السعودي محمد الخميس، أن السومة باق في الأهلي وأن كل ما يدور من أنباء حول انتقاله إلى ناد آخر ليست سوى بداية لمرحلة مفاوضات على عقد جديد، يليق بالنجم السوري الكبير.

يذكر أن عمر السومة من مواليد مدينة دير الزور السورية، عام 1989. تدرج في بداياته في صفوف الفئات العمرية لنادي الفتوة السوري وصولا إلى فريق الرجال. وفي عام 2011 بدأ السومة رحلته الاحترافية بالانتقال إلى صفوف القادسية الكويتي محققا العديد من الألقاب مع النادي، وحاصدا لقب هداف الدوري الكويتي. في 2016 انتقل السومة إلى أهلي جدة السعودي ليصبح واحدا من أهم المحترفين الأجانب في الدوري السعودي، حيث حصل على لقب هداف الدوري 3 سنوات متتالية، كما استطاع أن يقود ناديه إلى لقب الدوري الذي غاب عن خزائنه لأكثر من 32 عاما، ويعتبر السومة الهداف التاريخي للنادي الأهلي.

على صعيد المنتخبات، مثل السوما منتخبي سوريا دون 21 ودون 23 وأصبح بعد اعتزال فراس الخطيب قائدا لمنتخب سوريا الأول لكرة القدم.