صدمة جديدة لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

وتضمنت القائمة أيضا المرشحين للحصول على جائزة أفصل لاعب ناشيء في العام، بحسب موقع "أس" الرياضي.
وبذلك يخسر صلاح ثالث الجوائز الفردية بالنسبة للأفضل في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، رغم قيادته الريدز للتتويج بالبطولة.
وضمت القائمة كل من جوردان هندرسون، ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك وساديو ماني من ليفربول، وكيفن دي بروين ورحيم ستيرلنج من مانشستر سيتي.
وتم ترشيح لجائزة أفضل لاعب شاب، كل من ساكا من أرسنال، ماركوس راشفورد وماسون جرينوود من مانشستر يونايتد، وتامي إبراهام و ماسون ماونت من تشيلسي.
The nominees for the PFA Players’ Player of the Year!
🏴 @trentaa98
🇧🇪 @DeBruyneKev
🇳🇱 @VirgilvDijk
🏴 @Jhenderson
🇸🇳 Sadio Mané
🏴 @sterling7#PFAawards #POTY pic.twitter.com/LQSDt3ojDV
— Professional Footballers' Association (@PFA) September 4, 2020
يشار إلى أن هندرسون، توج بجائزة الأفضل في البريميرليغ عن رابطة الكتاب والصحفيين الرياضيين، أما دي بروين فتوج بها عن رابطة الدوري الإنجليزي.
ويقوم اللاعبين المحترفين في البطولة الإنجليزية، بالتصويت على تلك الجائزة، ويتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز يوم الثلاثاء المقبل.
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