تتويج هندرسون بجائزة "رابطة الكتاب" كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في 2020

واحتل المراكز الأربعة التالية في القائمة لاعب مانشستر سيتي كيفن دي بروين ولاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وثنائي ليفربول فيرجيل فان دايك وساديو ماني.
Congratulations, skipper 😍— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 24, 2020
👏 @JHenderson 👏
وبحسب الموقع الرسمي لليفربول، قال هندرسون: "أود أن أعبر عن مدى تقديري للذين دعموني وصوتوا لي ولرابطة كتاب كرة القدم بشكل عام".
وهندرسون هو لاعب ليفربول الـ 12 الذي حصل على الجائزة، بعد إيان كالاغان (1974)، كيفين كيجان (1976)، إيملين هيوز (1977)، كيني دالغليش (1979 و1983)، تيري ماكديرموت (1980)، إيان راش (1984)، جون بارنز (1988 و1990)، ستيف نيكول (1989)، ستيفن جيرارد (2009)، لويس سواريز (2014) ومحمد صلاح (2018).
وتوج ليفربول بلقب البريميرليغ، للمرة الأولى منذ 30 عاما.
وتسلم ليفربول درع الدوري الممتاز، يوم الأربعاء الماضي، بعد فوزه بنتيجة (5-3) على ضيفه تشيلسي في آخر مباراة له على أرضه في ملعب أنفيلد هذا الموسم.
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