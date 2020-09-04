رسميا... تشيلسي يضم الموهبة الألمانية كاي هافيرتز

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة 4 سبتمبر/أيلول، إبرامه رسميا صفقة ضم الموهبة الألمانية الشابة، كاي هافيرتز، قادما من صفوف باير ليفركوزين الألماني.

وأعلن النادي اللندني، في بيان عبر موقعه الرسمي، توقيع اللاعب ذو الـ21 عاما، عقدا لمدة 5 سنوات.

ولم يعلن تشيلسي قيمة الصفقة المادية، لكن تقارير صحفية، منها تقرير شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت أنها صفقة تاريخية.

وقدرت التقارير الصفقة بنحو 72 مليون جنيه إسترليني، أي ما يوازي 100 مليون يورو تقريبا.

وغادر هافيرتز معسكر منتخب بلاده ألمانيا، من أجل إتمام انتقاله إلى تشيلسي بشكل رسمي.

ووفقا للتقارير سيصبح هافيرتز اللاعب الأغلى في تاريخ تشيلسي، متخطيا كيبا أريزابالاغا الذي حضر قبل عامين من أتليتك بلباو.

ويبرم تشيلسي عدة صفقات نارية في موسم الانتقالات الصيفي، حيث تعاقد في وقت سابق، مع تيمو فيرنر، وتياجو سيلفا، وحكيم زياش، وبن تشيلويل.

يجيد هافيرتز اللعب في مركز الجناح والوسط المهاجم، ويعد أحد أهم المواهب الألمانية.

وخاض هافيرتز مع ليفركوزن 150 مباراة، سجل خلالها 46 هدفا، وصنع 31 هدفا.

كما يمتلك هافيرتز 7 مباريات دولية مع منتخب ألمانيا، سجل خلالها هدفا وحيدا.

​وقال هافيرتز في تصريحات لموقع البلوز: "أنا سعيد وفخور للغاية بالتواجد هنا".

وأضاف الألماني الشاب: "لقد حققت حلمي بالانتقال إلى نادٍ كبير مثل تشيلسي، لا استطيع الانتظار للقاء اللاعبين والجهاز الفني".