سان جيرمان يضم حارس مرمى إشبيلية إلى صفوفه

قال نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، إنه تعاقد مع حارس مرمى إشبيلية الإسباني سيرجيو ريكو بعقد دائم لمدة أربعة أعوام.

وكان ريكو (27 عاما) انضم إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة لموسم واحد في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي وشارك معه في 10 مباريات في جميع المنافسات وساعد الفريق في الفوز بألقاب الدوري المحلي وكأس فرنسا وكأس الرابطة إضافة إلى الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي المنتمي للعاصمة الفرنسية في بيان "يود النادي أن يقدم التهنئة إلى سيرجيو وأن يتمني له كل نجاح وتوفيق بينما يواصل مسيرته مع الأحمر والأزرق". وفقا لـ "رويترز".

🔴 OFFICIEL ! Sergio Rico signe définitivement au PSG.



Montant du transfert : 6 M€. pic.twitter.com/u24zZ4w9Rk — Actu Foot (@ActuFoot_) September 5, 2020

وخاض ريكو مباراة دولية واحدة مع منتخب إسبانيا كما شارك في 170 مباراة مع إشبيلية في جميع المنافسات وفاز معه بلقبين في الدوري الأوروبي.