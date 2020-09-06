موظفة تجبر كريستيانو رونالدو على ارتداء الكمامة.. فيديو

جاء هذا حيث شاهد رونالدو المواجهة من المدرجات بسبب إصابته في قدمه والتي منعته من المشاركة في المباراة التي أقيمت بالجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، بحسب ما ذكر موقع "goal" الرياض.

Ronaldo forgot to wear his mask in the stands tonight and one brave lady wasn't having it 😷 😅



🎥: @Esp_Interativopic.twitter.com/O1eNOWII8z — Goal (@goal) September 5, 2020

​وظهر رونالدو للحظات في المدرجات دون الكمامة الطبية الخاصة به، وهو ما يسير عكس الإجراءات الاحترازية في كافة دول العالم لمكافحة فيروس كورونا.

فورا توجهت موظفة من داخل الملعب للحديث مع النجم البرتغالي أمام جميع العدسات التي التقطت الموقف، وطلبت منه أن يضع الكمامة كغيره من الموجودين في الملعب.

واستجاب النجم البرتغالي للموظفة بشكل فوري، قبل أن تطلب من شخص آخر ارتداء الكمامة، لم يظهر للعدسات لاستحواذ نجم يوفنتوس على الموقف.

جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي يخوض مواجهة الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره السويدي على ملعب الأخير.