"لا تقدر بثمن"... "كاف" يعلق رسميا على اختفاء كؤوس أمم أفريقيا في مصر

وقال "كاف" على حسابه الرسمي بتويتر، اليوم الأحد، إن "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تلقى التقارير الصادمة حول فقدان الكؤوس الخاصة بكأس الأمم الأفريقية من مقر الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف "أبوابنا مفتوحة لدعم الاتحاد المصري لتعويض هذه التذكارات التي لا تقدر بثمن".

CAF has learnt with shock reports of missing AFCON trophies from the Egyptian Football Association secretariat. Our doors are open and the @EFA can count on our support in the search for the priceless memorabilia. pic.twitter.com/XSRYRGPzdj — CAF (@CAF_Online) September 6, 2020

وكان اتحاد الكرة المصري قد أصدر بيانا في وقت سابق، جاء فيه "فوجئت إدارة الاتحاد بعدم وجود عدد من الكؤوس القديمة في مخازن الاتحاد التي كان من المفترض أن يتم الاستعانة بها في عملية التطوير، الذي يقوم به حاليا لمقره الرئيسي ومن بينه تحويل المدخل إلى متحف مصغر للكرة المصرية".

وأكد الاتحاد أنه "يجرى حاليا تحقيق للتأكد من مصير هذه الكؤوس القديمة وهل نجت من عملية حريق ونهب مقر الاتحاد في عام 2013 لدى الهجوم عليه من مجموعات الألتراس، أم راحت ضمن الخسائر التي نجمت عما تعرض إليه المبنى في هذه الواقعة".

يذكر أن منتخب مصر فاز باللقب الأفريقي 7 مرات على مدار تاريخ البطولة (رقم قياسي)، في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، ويليه في الترتيب منتخب الكاميرون بـ 5 بطولات ثم منتخب غانا بـ 4 بطولات.