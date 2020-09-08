رونالدو يسجل هدفه الدولي رقم 100 ويقترب من رقم قياسي جديد... فيديو

وصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 101 له مع المنتخب البرتغالي بهدفيه في شباك السويد في دوري الأمم الأوروبية.

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين رائعين لمنتخب بلاده، البرتغال، في شباك السويد، وذلك في المباراة المقامة بينهما مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

🇵🇹 @Cristiano has done it – and with a golazo! The @selecaoportugal No7 becomes the 2nd man in history to score 100 international goals 💯 pic.twitter.com/A5lnFwW7o9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 8, 2020

وهدف رونالدو الأول الذي جاء قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، سُجل بصورة أكثر من رائعة من خلال ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء.

لكن هذا الهدف له أهمية وقيمة خاصة للغاية، حيث أنه الهدف رقم 100 على الصعيد الدولي مع منتخب البرتغال في كافة المنافسات، ليواصل بذلك تربعه على عرش الهداف التاريخي لبلاده.

وفي الشوط الثاني أحرز رونالدو هدفا ثانيا في الدقيقة 72، ليصل إجمالي أهدافه الدولية إلى 101 هدفا ويصبح على بعد 8 أهداف فقط من معادلة رقم اللاعب علي دائي، الهداف التاريخي للمنتخبات عبر التاريخ، والذي أحرز 109 هدفا بقميص منتخب إيران.

يذكر أن رونالدو حقق مع يوفنتوس بالموسم المنقضي، لقب الدوري الإيطالي ولكنه فشل في تحقيق الحلم الأكبر بالتتويج بدوري أبطال أوروبا بعد الخروج على يد ليون في دور الـ16.