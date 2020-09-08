إعلام: رونالدو يطلب الزواج من صديقته الأرجنتينية

الصحيفة الإسبانية "إيل موندو" نقلا عن صحفي برتغالي، أن لاعب كرة القدم طلب يد صديقته جورجينا رودريغيز للزواج في أغسطس/آب.

ووافقت عارضة الأزياء الأرجنتينية رودريغيز على الزواج من الرياضي بعد علاقة دامت أكثر من أربع سنوات.

وكشف المصدر، أنهما لا يخططان للزواج في وقت قريب، وسيعقدان عشاء خطوبة بحضور كلا العائلتين.

© Photo / Instagram / georginagio كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز

يذكر أن رونالدو كان على علاقة مع عارضة أزياء روسية شهيرة، إيرينا شيك، من عام 2010 إلى عام 2015.

ولدى رونالدو أربعة أطفال، حيث ولد ابنه الأول عام 2010 من أم لم تكشف هويتها، وولد له توأمان عام 2017 من أم بديلة، وولدت ابنته آنا مارتينا من صديقته الحالية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017.