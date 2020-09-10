رسميا... "كاف" يعلن مواعيد دوري الأبطال والكونفدرالية الجديدة بعد تأجليها

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن المواعيد الجديدة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية الأفريقية، بعد تأجيلها، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد اليوم الخميس.

وجاء إعلان "كاف" خلال مؤتمر صحفي أجراه عقب الاجتماع، وأعلن القرارات أحمد أحمد رئيس كاف.

وبحسب بيان "كاف" على موقعه الرسمي، يقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب يومي 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول، فيما يقام الإياب في مصر يومي 23 و24 أكتوبر.

ويقام النهائي يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح البيان أن "القرار استند إلى إجراءات السفر إلى المغرب التي تم تعديلها بناء على تفشي فيروس كورونا مرة أخرى، وطلب الاتحاد المغربي تأجيل المباريات التي كانت ستقام بنهاية شهر سبتمبر الجاري".

وأشار إلى أنه "في حال تأهل الأهلي والزمالك يقام النهائي في مصر، ويقام في المغرب حال تأهل الرجاء والوداد".

وتابع: "لو تأهل فريق مصري وفريق مغربي لنهائي دوري الأبطال، سنقيم قرعة شفافة لتحديد مكان النهائي بين البلدين".

وبالنسبة لكأس الكونفدرالية، ستقام مباراتي نصف النهائي، في 19 أكتوبر بين بيراميدز المصري وهوريا كوناكري الغيني في الدار البيضاء بالمغرب، فيما يلتقي نهضة بركان المغربي مع مواطنه حسنية أغادير في الرباط يوم 20 أكتوبر.

ويقام النهائي يوم 25 أكتوبر في الرباط في ملعب الأمير مولاي عبد الله.