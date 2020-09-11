ليفربول يعلن رسميا عن قميصه الثالث للموسم الجديد... صور

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الجمعة، رسميا عن تصميم قميصه الثالث المخصص للموسم الجديد.

ووفقا للموقع الرسمي لليفربول، فإن التصميم تأثر بالأعلام واللافتات التي يتم استخدامها في المسابقات الأوروبية، وهو تقليد راسخ بقوة في تاريخ النادي.

Our chequered flags are a familiar sight…



Now they’ve inspired the design of our new third kit 👌 pic.twitter.com/KuaZE5hRQP — Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020

ويمتاز التصميم، بمربعات سوداء ورمادية، بالإضافة لوجود اللون القرمزي على جانبي القميص.

Inspired by those famous European nights…



Our third kit has arrived 👌 — Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020

يذكر أن ليفربول نجح في الموسم الماضي، أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ 30 عاما.