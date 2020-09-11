ليفربول يعلن رسميا عن قميصه الثالث للموسم الجديد... صور

ووفقا للموقع الرسمي لليفربول، فإن التصميم تأثر بالأعلام واللافتات التي يتم استخدامها في المسابقات الأوروبية، وهو تقليد راسخ بقوة في تاريخ النادي.
Our chequered flags are a familiar sight…— Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020
Now they’ve inspired the design of our new third kit 👌 pic.twitter.com/KuaZE5hRQP
ويمتاز التصميم، بمربعات سوداء ورمادية، بالإضافة لوجود اللون القرمزي على جانبي القميص.
Inspired by those famous European nights…— Liverpool FC (@LFC) September 11, 2020
Our third kit has arrived 👌
يذكر أن ليفربول نجح في الموسم الماضي، أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة منذ 30 عاما.
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