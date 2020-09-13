وكيل لاعبين: كومان يريد محمد صلاح في برشلونة واللاعب موافق

أكد الهولندي شجاك سوارت، وكيل اللاعبين والصديق المقرب لرونالد كومان، المدير الفني الحالي لبرشلونة، اهتمام مدرب البارسا بضم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، قال سوارت وهو وكيل دوني فان دي بيك لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، خلال تصريحاته لموقع "فوتبول زون" الهولندي: "أعرف أن كومان يريد صلاح، والنجم المصري يريد القيام بهذه الخطوة".

وبالضغط عليه لمعرفة مصدر معلوماته، أجاب: "لا أستطيع، ولن أخوض في أي تفاصيل أخرى، لكن صدقوني هذا ما أعرفه".

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير عن إمكانية رحيل صلاح عن صفوف الريدز وخوض تجربة جديدة، لا سيما بعدما نجح في حصد لقب البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

واقترب محمد صلاح من خطوة أخرى كبيرة في طريق دخوله نادي المائة مع ليفربول.

وشارك صلاح بقميص ليفربول في 154 مباراة، وسجل 97 هدفا، منها ثلاثية "هاتريك" أمس السبت في شباك ليدز يونايتد في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي.