هاميلتون يحقق فوزه رقم 90 في فورمولا 1

احتفل لويس هاميلتون بفوزه رقم 90 في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، متأخرا بانتصار واحد عن رقم مايكل شوماخر القياسي.

وبحسب وكالة "رويترز"، يتصدر هاميلتون بعد فوزه السادس في تسعة سباقات هذا الموسم، الترتيب العام بفارق 55 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

وقال هاميلتون بعدما أنهى السباق متقدما بفارق 4.880 ثانية عن بوتاس ليحصل على نقاط للمرة 222 في مسيرته وهو رقم قياسي في سباق شهد الانطلاق من وضع الثبات ثلاث مرات: "هناك حالة من الذهول. السباق كان بمثابة ثلاثة سباقات في يوم واحد".

وأضاف السائق الذي انطلق من مركز أول المنطلقين قبل أن يخسر الصدارة لصالح بوتاس "كل هذه الانطلاقات من وضع الثبات والتركيز طيلة الوقت، الأمر كان صعبا للغاية".

لكن هاميلتون قلب الأمور رأسا على عقب بعد استئناف السباق لأول مرة من وضع الثبات وحافظ على صدارته بعد الاستئناف للمرة الثانية.

وكان السباق هو رقم 1000 لفيراري في بطولة العالم لكن أفضل ما حققه الفريق المتعثر هو حصول شارل لوكلير على المركز الثامن فيما حصل زميله سيباستيان فيتل على المركز العاشر.