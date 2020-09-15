أسطورة إنجلترا يقارن محمد صلاح بكريستيانو رونالدو

أشاد أسطورة الكرة الإنجليزية، غاري نيفيل، بالنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عقب تسجيله هاتريك في المباراة الافتتاحية للدوري والفوز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وقارن نيفيل الأجواء التي تسود فريق ليفربول بما عايشه في مانشستر يونايتد والعمل مع كريستيانو رونالدو وواين روني.

وقال نيفيل لشبكة سكاي سبورتس : "نعلم أنه لاعب ناجح، وهو غريب بعض الشيء في قدرته على تقديم أداء مماثل في كل موسم للصورة التي ظهر عليها قبل أربعة سنوات، عندما وصل لأول مرة إلى ليفربول. تمكن صلاح من التعايش مع ذلك باستمرار وإظهار غريزته التهديفية على مدى عامين أو ثلاثة أعوام".

وأضاف: "غريزته في تسجيل الأهداف والمنافسة الدائمة داخل الفريق خصوصا مع السنغالي ساديو ماني، تذكرني بأجواء مانشستر يونايتد والمنافسة بين كريستيانو رونالدو وواين روني".

وأكمل نيفيل: "على الرغم من التميز الذي أبداه كل من محمد صلاح وساديو ماني في ليفربول على مدار السنوات الماضية، إلا أنني أعتقد أن النجم المصري سيتفوق على زميله السنغالي".

وتابع: "السبب في اختلاف هؤلاء اللاعبين، أنهم يمتلكون شيئا ما في رؤوسهم حين يعودون ليلا إلى منازلهم، يدفعهم لشحذ الهمم ومواصلة المنافسة على لقب أفضل لاعبي العالم، واستمرارية العطاء من أجل الفريق".

وأتم نيفيل: "أجرينا مناظرة بين ماني وصلاح، الموسم الماضي، فلاعبو ليفربول يحبون ماني أكثر، إذ أن السنغالي يفعل شيئا من نكران الذات لصالح الفريق، وصلاح أكثر أنانية، وهو محبوب في الفريق لكن بشكل أقل. اعتقد أنه يعوض ذلك من خلال القتال المستمر على أرض الملعب لتسجيل الأهداف".