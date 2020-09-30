"أريد أن أضع حدا"... رسالة من ميسي إلى إدارة وجماهير برشلونة

وجه النجم والقائد الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رسالة إلى إدارة وجماهير نادي برشلونة الإسباني.

جاءت تصريحات ميسي في مقابلة حصرية مع صحيفة "سبورت" الكاتالونية، وهي الأولى بعد اتخاذه قرار التراجع عن رحيله عن صفوف برشلونة.

وطالب ميسي في تلك المقابلة بضورة "وضع حد" لكل الخلافات السابقة، على حد تعبيره.

وقال الأسطورة الأرجنتينية: "بعد العديد من الخلافات التي وقعت مؤخرا، أريد وضع حد لذلك".

وتابع ميسي بقوله "علينا أن نوحد جميع من لهم علاقة ببرشلونة والافتراض أن الأفضل لم يأتِ بعد".

واستمر ميسي بقوله "أتحمل مسؤولية أخطائي، إذا وجدت، في مطلق الأحوال على الجميع توقع أن القادم أقوى وأفضل لبرشلونة".

وأردف ميسي قائلا "أريد أن أبعث رسالة إلى جميع أعضاء النادي وإلى الجماهير، في حال شعر أحدهم بانزعاج مما قلته أو فعلته، لا ينبغي أن يشككوا أبدا في أني أفكر دائما بما هو الأفضل للنادي".

واختتم النجم الحاصل على الكرة الذهبية "إن إضافة الشغف والرغبة ستكون الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافنا، متحدون دائما والسير في الاتجاه ذاته".

وكان ميسي قد وجه انتقادات إلى إدارة برشلونة بسبب تخليها عن الأورجوياني لويس سواريز.

وكان ميسي قد وجه رسالة وداعية إلى سواريز على حسابه بـ "إنستغرام"، إلا أنها حملت هجوما غير مباشر على إدارة برشلونة، حيث أشار قائد البارسا إلى أن سواريز لم يستحق ما وصفه بـ"الطرد" من النادي.

ونشر ميسي صورا تجمعه بسواريز عبر حسابه على "إنستغرام" الجمعة الماضية، وعلّق عليها قائلا: "لقد بدأت في استيعاب الفكرة، ولكن عندما دخلت إلى غرفة خلع الملابس أدركت أن بطاقتك الخاصة لم تعد موجودة بالفعل".

وأضاف "ما مدى صعوبة عدم الاستمرار في المشاركة معك يومًا بعد يوم سواء في الملعب أو خارجه، سأفتقدك كثيرا، لقد مرت سنوات عديدة، رفقاء كثيرون، غداء، عشاء ... أشياء كثيرة لن تُنسى أبدًا، كل يوم معًا".

وأكد "كنت تستحق أن يودعونك كواحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي ومَن حقق أشياء مهمة على الصعيد الجماعي أو الفردي، وعدم طردك مثلما فعلوا، لكن الحقيقة هي أن في هذه المرحلة لم يعد أي شيء يفاجئني".

وختم قائلا: "أتمنى لك كل التوفيق في هذا التحدي الجديد، أحبك كثيرا وأراك قريبا يا صديقي".

وكان الساحر الأرجنتيني قد أبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل عن النادي عقب الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولرغبته في عدم الدخول في مشاكل قضائية ضد ناديه، اضطر ميسي للاستمرار مع الفريق الإسباني، رغم إعلانه أنه لا يشعر بالسعادة في ظل الوضع الراهن تحت إدارة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة.