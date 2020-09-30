موسيماني يعلن في بيان رسمي رحيله عن صنداونز والنادي يكشف إلى أين

أصدر بيتسو موسيماني مدرب صنداونز الجنوب أفريقي، اليوم الأربعاء، بيانا رسميا، يودع فيه الفريق الذي دربه لمدة 8 سنوات.

وقال موسيماني: "بشعور من الألم والحزن، أترك ماميلودي صنداونز، قبلت عرضا من فريق أجنبي".

وأضاف: "صنداونز كان عائلتي لمدة 8 سنوات، رئيس النادي باتريس موتسيبي كان بمثابة الأب والمعلم والصديق وكاتم الأسرار، لم يكن يمكن أن أتركه أو أترك صنداونز".

وأكمل: "سأرحل، وأنا أحمل روح الأمة الصفراء (لقب صنداونز) معي".

وأردف: "بعد الفوز بـ 5 ألقاب دوري مع صنداونز، ليصل رصيد الفريق إلى 10 ألقاب، كيف يمكنني أن أجد الرحيل سهلا؟ كيف أودع العائلة هنا والإدارة والنادي والجماهير".

وأوضح: "كان لدي 4 سنوات متبقية في عقدي، لكن تلك الفرصة كانت كبيرة للغاية، ولم تكن لتأت لي دون أن أكون جزءا من صنداونز وقيادته للفوز بدوري أبطال أفريقيا والتأهل إلى كأس العالم للأندية".

وأتم: "أتمنى لهم التوفيق في الدفاع عن الألقاب".

من ناحيته أعلن نادي صنداونز في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، أن إدارة النادي وافقت على رحيل موسيماني إلى ما وصفته بـ"نادِ مصري كبير".

وكانت صحيفة "تايمز" الجنوب أفريقية، اليوم، ذكرت أن المدير الفني بيتسو موسيماني تقدم باستقالته من تدريب نادي ماميلودي صنداونز ليتولى مهمة تدريب الأهلي المصري.

وسيواجه الأهلي الوداد البيضاوي المغربي في 18 من أكتوبر/تشرين الأول في الدار البيضاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام موقعة الإياب في مصر في 24 من الشهر ذاته.