صحيفة: موسيماني يستقيل من صنداونز لتدريب الأهلي المصري

ذكرت صحيفة في جنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، أن المدير الفني بيتسو موسيماني تقدم باستقالته من تدريب نادي ماميلودي صنداونز ليتولى مهمة تدريب الأهلي المصري.

ذكرت صحيفة "تايمز" الجنوب إفريقية، في خبر حصري لها، إن موسيماني قرر الرحيل عن قيادة صنداونز حيث من المحتمل أن يكون طريقه نحو شمال إفريقيا وهنا لقيادة الأهلي أو منافسه في دوري أبطال إفريقيا فريق الوداد البيضاوي المغربي.

.@AlAhly 🇪🇬 have not won the CAF Champions League for the 7 years.



In this period, the Egyptian giants have spent over €36 million on new players just to win the 9th Champions League trophy.



They believe Pitso Mosimane is the ideal man to make the #RoadToNinth a reality. pic.twitter.com/PDP0OsoBCz — N U H U ™️ (@NuhuAdams_) September 30, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أن "النادي طلب من موسيماني قيادة المهمة فورا أملا في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا، حيث سيكون لديه الصلاحيات الكاملة في اختيار طاقمه الفني".

وأفادت الصحيفة، بأن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يعتبر من أشد المعجبين بموسيماني الذي حقق لقب الدوري الجنوب إفريقي في 5 مناسبات إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك في نسحة 2016.

ويقود موسيماني فريق صنداونز منذ عام 2012 كما قامت إدارة صنداونز بتجديد عقد مدربها صاحب الـ56 عاما لمدة أربع سنوات جديدة.

وشهدت الفترة الماضية وجود أنباء حول اقتراب السويسري رينيه فايلر من الرحيل عن القيادة الفنية للأهلي، حيث من المقرر أن يحسم مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب موقف المدير الفني السويسري في اجتماع سيتم عقده غدا الخميس.

فايلر من المحتمل أن يكون آخر مباراة له مع الأهلي مساء اليوم الأربعاء عندما يواجه فريق الترسانة بكأس مصر ضمن منافسات دور الـ16.

وقاد فايلر الأهلي للحصول على لقب الدوري المصري قبل نهاية المنافسات بـ 6 جولات إلى جانب الفوز بلقب السوبر المصري، والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيواجه الأهلي الوداد البيضاوي المغربي في 18 من أكتوبر بالدار البيضاء، على أن تقام موقعة الإياب في مصر في 24 من الشهر ذاته.