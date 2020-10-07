اختيار مؤمن زكريا سفيرا لنهائي دوري أبطال أفريقيا

وسيحمل مؤمن زكريا الكأس قبل أن يحمله البطل المتوج.

وتقام المباراة النهائية في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولم يتحدد مكانها بعد.

Mo'men Zakaria selected as #TotalCAFCL Final Ambassador ✈️🏆



Zakaria will be delivering the trophy before the champions lift it in all its glory. 👏 pic.twitter.com/2IFJqkYwnG — CAF (@CAF_Online) October 7, 2020

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت قيام العديد من الجهات والأشخاص بدعم مؤمن زكريا الذي يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري.