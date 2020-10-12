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    رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور

    تصريحات نارية من مرتضى منصور ردا على "مشاجرة" أحمد فهمي وشيكابالا... فيديو

    © AP Photo / Lobna Tarek
    رياضة
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    علّق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، على حادثة المشادة الكلامية التي وقعت بين الفنان أحمد فهمي وقائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا".

    وشن منصور، في تصريحات مع قناة الزمالك، هجوما على أحمد فهمي، ووصفه بـ"الجاهل" و"الكومبارس"، معتبرا أن ما فعله "أساء لجماهير النادي الأهلي".

    وأضاف: "أقول لشيكابالا لا تحزن فأنت سبب شهرة أمثال هؤلاء عند الحديث معهم فقط، وهذا ليس جمهور الأهلي المحترم الذي عهدناه".

    وكان المقطع المصور الذي كشف تفاصيل مشاجرة فهمي وشيكابالا الأكثر تداولا على موقع "تويتر"، وظهر فهمي في المقطع وهو يتجه لتحية شيكابالا الذي ردّ عليه بتصريحات اعتبرها الفنان إهانة لجمهور الأهلي، ما استدعى الرد عليه، حسبما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

    وكشف الفنان المصري، تفاصيل المشادة الكلامية، وقال، في تصريحات تلفزيوينة: "أولا مش الهدف خالص من الخناقة دي إن يحصل فتنة وجمهور الأهلي يبقى في ضهري وجمهور الزمالك في ضهره ونضرب، القصة كلها إن في اتنين صحاب قدام اتخانقوا".

    وتابع: "والله اللى هقوله ده مش مزايدة، بس عمرى ما هقبل إن جمهور الأهلى يتشتم في مكان أنا موجود فيه، وأنا رفضت أتصالح مع شيكابالا في نهاية الفرح، لأن الغلط كان في حق جمهور الأهلي، وأنا رديت غيبة جمهور الأهلي، وهو اتفاجئ من الشتايم، وأنا آه شتمت كتير جدا".

    وأضاف: "شيكابالا طلب مني إني أتوسطلة يروح الأهلي بعد مارجع من سبورتنج لشبونة"، وختم حديثه قائلا: "وقالي إمبارح إني بتحامى في جمهور الأهلي وإني شطبت فنيا، شرف ليا إن اللي يحامي عني واللي يشيلنى جمهور الأهلي".

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    الكلمات الدلالية:
    الأهلي, الزمالك, مرتضى منصور, أحمد فهمي, شيكابالا
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