لا يوفرون ريالا واحدا... إعلامي سعودي يهاجم رؤساء أندية في المملكة

هاجم الإعلامي السعودي، تركي العجمة، رؤساء الأندية في المملكة، قائلا إن هناك رؤساء لا يوفرون ريالًا واحدًا لأنديتهم.

واتهم العجمة رؤساء الأندية، خلال برنامجه "كورة" عبر قناة "روتانا خليجية"، بالتقصير في العمل على زيادة الموارد المالية للأندية والاكتفاء بما يحصلون عليه من دعم حكومي.

وقال "بعيدًا عن الأندية الجماهيرية الكبرى، هناك رؤساء لا يحاولون إدخال ريال واحد إلى خزينة أنديتهم".

وتابع "لا أحد من رؤساء الأندية يدفع ولا يحاول بذل مجهود لزيادة الدخل، سواء من أعضاء الشرف إذا كانوا متوافرين أو من الاستثمارات".

وأضاف العجمة "هناك رؤساء أندية كراسي الرئاسة لديهم (ببلاش)، وإذا رحلوا عن مناصبهم لن يشكلوا أي أزمة".

وأوضح الإعلامي السعودي "الأندية تحصل على 10 ملايين ريال من المباريات و50 مليونا دعما حكوميا، ولكن كم يوفرون فوق هذا المبلغ من الرعايات؟ أنت كرئيس مطلوب منك تتواصل مع أعضاء الشرف وتبحث عن استثمارات".