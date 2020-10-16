إصابة أحد نجوم "الوداد" المغربي بكورونا قبل مواجهة الأهلي

كشف موقع "البطولة" الرياضي المغربي عن أن لاعب نادي "الوداد" المغربي صلاح الدين السعيدي، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الموقع أنه "من المحتمل أن يغيب السعيدي، عن مباراة فريقه الوداد الرياضي أمام ضيفه الأهلي المصري، بعد إصابته بالفيروس".

وكانت عناصر فريق الوداد المغربي قد خضعت أمس الخميس لاختبار الكشف عن الفيروس التاجي، وجاءت نتيجة السعيدي إيجابية، برفقة أحد الإداريين.

وأوضحت مصادر للموقع المغربي أن السعيدي غادر معسكر الوداد، متوجها أمس الخميس نحو الدار البيضاء، قصد الدخول في الحجر الصحي، ومن المنتظر أن يتم إعادة المسحة للتأكد من إصابته.

في سياق آخر، زف طبيب الأهلي نبأ سارا إلى جماهير الفريق الأحمر، قبل مواجهة الوداد المغربي، في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما حذر الزمالك فريق "الرجاء" البيضاوي.

ونقل موقع "في الجول" عن طبيب الأهلي، خالد محمود، قوله إن حارس الأهلي، محمد الشناوي واللاعب أيمن أشرف جاهزان لمواجهة الوداد المغربي.

ويسعى الوداد لمداواة جرحه المحلي بعد خسارته لقب الدوري أمام "الرجاء"، فيما يأمل الأهلي في الحصول على اللقب القاري التاسع.