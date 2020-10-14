طبيب الأهلي يزف نبأ سارا قبل مواجهة الوداد... والزمالك يحذر الرجاء

زف طبيب الأهلي نبأ سارا إلى جماهير الفريق الأحمر، قبل مواجهة الوداد المغربي، في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما حذر الزمالك فريق الرجاء البيضاوي.

ونقل موقع "في الجول" عن طبيب الأهلي، خالد محمود، قوله إن حارس الأهلي، محمد الشناوي واللاعب أيمن أشرف جتهزان لمواجهة الوداد المغربي.

وأوضح طبيب الأهلي أن حارس الأهلي الأول، محمد الشناوي، تعافى من إصابته في العضلة الضامة.

فيما تعافى أيمن أشرف، من إصابته بإجهاد في السمانة.

وأكد خالد محمود أن الثنائي بات جاهزا بصورة كاملة للمشاركة في المران الجماعي مساء اليوم الأربعاء.

يذكر أن بعثة الأهلي وصلت إلى المغرب مساء الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الوداد.

ولم يتخلف عن بعثة الأهلي إلا الثنائي التونسي، علي معلول، والأنغولي غيرالدو، الذين سينضما لبعثة الفريق فور انتهاء معسكر منتخبيهما.

تهديد الزمالك

أما نادي الزمالك، الذي سيواجه بدوره الرجاء البيضاوي، فحذر نظيره المغربي من إشراك لاعبه المعار، حميد أحداد أمام الفريق الأبيض.

ونقل موقع "في الجول" عن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بالنادي الأبيض، قوله: "أطالب باحترام بند عدم مشاركة لاعبه المعار حميد أحداد في لقاء الفريقين المرتقب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد".

وتابع بقوله "الزمالك وضع هذا البند في عقد أحداد من أجل احترامه وعدم كسره".

وأكمل بقوله "لا نسمح بأي مفاوضات بخصوص هذا البند في العقد، وعلى فريق الرجاء احترام ذلك".

واستدرك أمير مرتضى منصور "أعلم أن الرجاء يحتاج لخدمات اللاعب لكن يجب مراعاة إمكانية عودة أحداد إلى الزمالك يوما ما، حتى لا يلعب أحداد ضد الزمالك وهو يعلم أنه سيعود إلى الفريق".

من جانبه، يرغب جواد الزيات رئيس الرجاء، في الاحتفاظ بخدمات حميد أحداد، حسب تقارير مغربية عديدة.

ويسعى الزيات للحصول على خدمات أحداد بشكل نهائي، بناء على رغبة جمال سلامي، مدرب الرجاء.

سيحاول الزيات الوصول لصيغة تضمن للفريق الأخضر الاحتفاظ بمهاجمه المعار.

ويقضي حميد أحداد الموسم الجاري معارا من الزمالك لنادي الرجاء، وهناك خلافات بين الناديين حول انتهاء مدة الإعارة.