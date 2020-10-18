أغويرو يتعرض لانتقادات عقب وضع يده على جسد حكمة وغوارديولا يدافع... فيديو

تعرض سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، لانتقادات واسعة عقب إمساكه بكتف شيان ماسي الحكم المساعد لمباراة فريقه ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي مساء أمس السبت.

وخلال أحداث الشوط الأول، اعترض أجويرو على قرار للحكمة المساعدة ودخل معها في نقاش حاد قبل أن يضع يده على كتفها.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي تم إضافتها في عام 2016، أن اللاعب الذي يلمس حكم المباراة يمكنه أن يلتقى بطاقة صفراء أو حمراء، وهو ما لم يحدث مع اللاعب الأرجنتيني.

وعقب المباراة قال لاعب مانشستر سيتي السابق ميكا ريتشاردز لشبكة "سكاي سبورتس" إن أغويرو عليه أن يدرك "ما يفعله".

Who does Aguero think he is?

Completely unacceptable.pic.twitter.com/fJ7L6zI2bt — Dr Rosena Allin-Khan (@DrRosena) October 17, 2020

وغرد بيرس مورجان مقدم البرامج الشهير: "ماذا يفعل أغويرو هنا؟ ولماذا لم يطرد؟"، بينما قالت نائبة البرلمان روزينا ألين خان: "من يعتقد أغويرو نفسه؟ غير مقبول ماحدث على الإطلاق".

على الجانب الأخر، دافع بيب جوارديولا مدرب افريق عن لاعبه، قائلا: "سيرجيو هو ألطف شخص قابلته في حياتي، يمكنكم البحث عن المشاكل في مواقف أخرى، وليس في هذه الواقعة".