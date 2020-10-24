عموري يتعرض لإصابة قوية بشكل مفاجئ.. فيديو

تعرض لاعب نادي الهلال السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، عموري، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الظفرة في الدوري الإماراتي.

وسقط عموري بشكل مفاجئ في الدقيقة 26 من الشوط الأول وأمسك بركبته اليمنى، مغادرا الملعب محمولا.

وبحسب قناة "دبي" الرياضية، سيخضع اللاعب للفحوصات الطبية لمعرفة طبيعة الإصابة، ومدى خطورتها.

يذكر أن عموري سبق له الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ثلاث مرات.