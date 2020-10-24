غيابات مؤثرة في ريال مدريد وبرشلونة قبل "كلاسيكو الأرض"

ويدخل الفريقان مباراة الكلاسيكو، وهناك بعض الغيابات المؤثرة في صفوف الفريقين.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، يعاني ريال مدريد من غياب 5 لاعبين بسبب الإصابة هم: إدين هازارد، مارتن أوديجارد، داني كارفاخال، ألفارو أودريوزولا وماريانو دياز بداعي الإصابة.
وفي الجهة الأخرى يغيب 3 لاعبين فقط عن صفوف البارسا هم: مارك أندريه تير شتيجن، صامويل أومتيتي وماتيوس فرنانديز.
🤩 Exciting— LaLiga English (@LaLigaEN) October 24, 2020
🙀 Extraordinary
🌟 LEGENDARY
🔝 #ElClasico is more than a game! 🔝#LaLigaSantander | #YouHaveToLiveIt pic.twitter.com/1JoYjQ7Sr7
وتضم قائمة ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو 20 لاعبا:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، دييجو ألتوب سواريز.
الدفاع: ناتشو هيرنانديز، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، إيدير ميليتاو، مارسيلو، فيرلاند ميندي.
الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، إيسكو ألاركون.
وفي الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكيز، لوكا يوفيتش، فينييوس جونيور، رودريجو جويس.
🦾🔵🔴 The squad for #ElClásico! pic.twitter.com/uMTjqL4A6V— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 23, 2020
أما قائمة برشلونة فتضم 23 لاعبا:
حراسة المرمى: نيتو، إجناسيو بينيا، أرناو تيناس.
الدفاع: سيرجينو ديست، سيرجي روبيرتو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، رونالد أراوخو، خوردي ألبا، جونيور فيربو.
الوسط: سيرجيو بوستكس، فرانكي دي يونج، ميراليم بيانيتش، ريكي بويج، كارليس ألينيا.
وفي الهجوم: ليونيل ميسي، عثمان ديمبيلي، أنطوان جريزمان، فيليب كوتينيو، بيدري، فرانسيسكو تريناكو، أنسو فاتي، مارتن برايثويت.
📋✅ ¡Estos son los 20 jugadores convocados para #ElClásico!@CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/u3XjvGaxAH— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 23, 2020
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