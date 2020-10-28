في عامه الستين... مارادونا يحلم بتسجيل هدف جديد بيده

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، الذي يحتفل بعيده الستين يوم الجمعة المقبل، إن "فخره الأكبر" هو "إسعاد الناس بالكرة"، موضحا أن حلمه في هذا العمر هو أن يحرز هدفا آخر في المنتخب الإنجليزي لكرة القدم.

وفي مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول"، أضاف أحد أمهر اللاعبين في تاريخ كرة القدم وأكثرهم إثارة للجدل أيضاً "لدي الشعور بأنني أسعدت وأمتعت الناس الذين أتوا لرؤيتي في الملعب أو شاهدوني على التلفزيون".

وأُدخل مارادونا، وهو مدرب فريق خيمناسيا أسغريما الأرجنتيني، الحجر الصحي على سبيل الوقاية بعدما ظهرت على أحد مخالطيه عوارض فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن طبيبه الخاص الثلاثاء.

وقال النجم الأرجنتيني إن هذا الوباء "ضربة حقيقية لجميع شعوب أميركا اللاتينية".

وأصدرت المجلة الرياضية الفرنسية، الأربعاء، عدداً خاصاً بـ"الفتى الذهبي"، ونشرت مقابلة معه قدمت على أنها الأولى التي يمنحها النجم الأرجنتيني صاحب الرقم 10، للصحافة الفرنسية منذ 25 عاماً، ومن دون أي مقابل.

وعند سؤاله عن حلمه في عيد ميلاده الستين، قال مارادونا: "أحلم بأن أسجل هدفا آخر ضد الإنجليز، ولكن بيدي اليمنى هذه المرة".

وبهذا التعليق، يشير مارادونا إلى الهدف الذي سجله بيده اليسرى ضد منتخب إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986، مساهماً بفوز الأرجنتين 2-1 قبل تتويجها لاحقا باللقب.

واعتبر مارادونا أن مواطنه لاعب برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، والبرتغالي لاعب يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو "متفوقان على البقية"، قائلاً إن "لا أحد يفعل نصف ما يفعلانه".

وفيما يتعلق بمهاجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي، اعتبر أسطورة نابولي السابق أنه "لاعب رائع، لكنه لا يزال طفلاً!"، محذرا إياه من "التنبه خصوصاً للمدافعين الذين قد يكسرون كاحله".