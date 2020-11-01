أهداف مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم… فيديو 

وتأخر برشلونة بهدف في الدقيقة 31 بعد خطأ لا يغتفر من الحارس البرازيلي نيتو حيث أخفق في التعامل مع تمريرة خلفية من زميله جيرار بيكي ومرت بين قدميه ليسجل لويس ريوخا في المرمى الخالي، بحسب رويترز.
🎥 Alavés 1, Barça 1— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 31, 2020
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وتعرض خوتا لاعب وسط ألافيس للطرد في الدقيقة 62 بسبب حصوله على الإنذار الثاني ثم أدرك أنطوان جريزمان التعادل بعدها بقليل. ولم يستغل برشلونة عدة فرص لانتزاع الانتصار خارج الأرض.
Highlights Deportivo Alavés vs FC Barcelona (1-1) https://t.co/YvPKcFOaFu via @YouTube— SportzGlobal01 (@SGlobal01) November 1, 2020
وحصد برشلونة، الذي خسر 3-1 أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي، نقطتين فقط من آخر أربع مباريات في الدوري ويقبع فريق المدرب رونالد كومان في المركز 12 برصيد ثماني نقاط من ست مباريات.
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