أهداف مباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني لكرة القدم… فيديو 

ارتكب نيتو حارس برشلونة خطأ فادحا ليتعادل ناديه 1-1 مع ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم اللعب بزيادة عددية في آخر نصف ساعة اليوم السبت.

وتأخر برشلونة بهدف في الدقيقة 31 بعد خطأ لا يغتفر من الحارس البرازيلي نيتو حيث أخفق في التعامل مع تمريرة خلفية من زميله جيرار بيكي ومرت بين قدميه ليسجل لويس ريوخا في المرمى الخالي، بحسب رويترز.

وتعرض خوتا لاعب وسط ألافيس للطرد في الدقيقة 62 بسبب حصوله على الإنذار الثاني ثم أدرك أنطوان جريزمان التعادل بعدها بقليل. ولم يستغل برشلونة عدة فرص لانتزاع الانتصار خارج الأرض.

Highlights Deportivo Alavés vs FC Barcelona (1-1) https://t.co/YvPKcFOaFu via @YouTube — SportzGlobal01 (@SGlobal01) November 1, 2020

وحصد برشلونة، الذي خسر 3-1 أمام ريال مدريد الأسبوع الماضي، نقطتين فقط من آخر أربع مباريات في الدوري ويقبع فريق المدرب رونالد كومان في المركز 12 برصيد ثماني نقاط من ست مباريات.