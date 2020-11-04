نورمحمدوف ينشر مقطع فيديو لأحد تدريباته مع أبيه

نشر بطل الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف، على إنستغرام، مقطع فيديو لأحد تدريباته مع أبيه.

ويظهر الفيديو كيف يتصارع الرياضي مع والده مازحا. وكتب الرياضي معلقا على المقطع: "هذا كان أفضل وقت".

View this post on Instagram A post shared by Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) on Nov 4, 2020 at 12:29am PST

وقد توفي عبد المناف نورمحمدوف في يوليو/تموز من هذا العام بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

ودافع نورمحمدوف عن لقبه بطل "يو إف سي" في الوزن الخفيف في 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفاز في النزال مع غايتجي بعد أن أسقطه وأفقده الوعي في الجولة الثانية ليحقق الانتصار التاسع والعشرين على التوالي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة.

وانهار حبيب باكيا في وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته معلنا اعتزاله.