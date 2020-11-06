إصابة مانشيني مدرب المنتخب الإيطالي بفيروس كورونا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة 6 نوفمبر/تشرين الثاني، إصابة روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب الإيطالي لكرة القدم، بفيروس كورونا المستجد.

وأشار الاتحاد الإيطالي، في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن مانشيني يخضع حاليا للإجراءات الاحترازية المتبعة، وتم وضعه في العزل المنزلي.

وتابع الاتحاد الإيطالي، قائلا إن المدرب البالغ من العمر 55 عاما، لم تظهر عليه حتى الآن أي أعراض لإصابته بـ"كوفيد 19"، ويخضع للعزل الذاتي بمنزله في روما.

وتخوض إيطاليا ثلاث مباريات في الأسبوعين المقبلين، حيث تواجه ضيفتها إستونيا وديا، يوم الأربعاء، قبل أن تلعب مباراتين في دوري الأمم الأوروبية على أرضها أمام بولندا، في 15 نوفمبر، وخارج الديار في البوسنة في 18 نوفمبر.