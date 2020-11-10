استقالة رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب مصطلح عنصري

استقال رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم جريج كلارك، من منصبه بسبب مصطلح عنصري حول بعض اللاعبين خلال حديثه أمام البرلمان البريطاني.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن في بيان أن رئيسه جريج كلارك استقال من منصبه بعد ساعات من الإشارة إلى اللاعبين غير البيض "بالملونين" خلال إجابته عن أسئلة من أعضاء في البرلمان.

ولفتت إلى أن بيان الاتحاد الإنجليزي قال: "نستطيع تأكيد استقالة جريج كلارك من منصب رئيس الاتحاد"، مضيفا: "سيتولى بيتر ماكورميك، المنصب مؤقتا بأثر فوري وسيبدأ مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي عملية تحديد وتعيين رئيس جديد في الوقت المناسب".

وأوضحت الوكالة أن كلارك كان يناقش مسائل تتعلق بالاندماج والتنوع بين ناشئي كرة القدم أمام اجتماع رقمي مع أعضاء في لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان عندما أدلى بالتعليق.

وجاءت تصريحاته التي تسببت في استقالته، ردا على سؤال عن احتمال حدوث رد فعل عنيف في وسائل الإعلام تجاه اللاعبين المثليين الذين يعلنون عن ميولهم.

وقال كلارك "إذا نظرتم لما يحدث مع لاعبات كرة القدم البارزات، واللاعبين الملونين الكبار، والإهانات الموجهة لهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع".

وتابعت: "أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا بعد ذلك قال فيه: جريج كلارك يعتذر بشدة عن العبارات التي استخدمها في الإشارة لأعضاء في الأقليات العرقية خلال الاجتماع مع اللجنة المختارة اليوم"، مضيفا: "يقر بأن استخدام لفظ (ملون)‬ غير مناسب واعتذر من قلبه أثناء الجلسة".