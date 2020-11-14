ماذا قالت الصحف الإنجليزية عن إصابة محمد صلاح بكورونا

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على خبر إصابة النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا، أثناء التواجد في معسكر لمنتخب بلاده.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، وتأكدت إصابته بعد "إيجابية" المسحة الثانية التي أجريت له أمس الجمعة.

واهتمت كل وسائل الإعلام الرياضية على مستوى العالم بخبر إصابة محمد صلاح نجم وهداف ليفربول ومنتخب مصر بفيروس كورونا، وخاصة الصحف الإنجليزية.

ونستعرض هنا أبرز ما قالته الصحف الإنجليزية على إصابة صلاح:

ديلي ميل

إصابة صلاح بعد زفاف شقيقه مدمرة لليفربول

أشارت الصحيفة إلى أن إصابة صلاح بعد أيام قليلة من حضوره حفل زفاف شقيقه في العاصمة المصرية القاهرة، كما نشرت صوراً من الزفاف والالتفات حول صلاح أثناء الرقص.

زاد سجل إصابات ليفربول اسماً جديداً بوجود محمد صلاح، لتواصل الظروف تدمير الفريق بإصابة لاعب أخر رئيسي في تشكيل المدرب يورجن كلوب.

ذا صن

إصابة صلاح بعد حضور صلاح فرح شقيقه

نشرت الصحيفة خبر إصابة صلاح بالتركيز على حضور نجم ليفربول زفاف شقيقه، قبل الانضمام إلى معسكر منتخب بلاده للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمواجهتي توجو.

وأشار التقرير إلى أن الأخبار الواردة من مصر تأتي بمثابة ضربة جديدة لفريق يورجن كلوب الذي يعاني من الإصابات والغيابات في الوقت الحالي.

ديلي ستار

كابوس لليفربول

اعتبرت الصحيفة إصابة صلاح بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بمثابة الكابوس لنادي ليفربول الذي يُعاني من نقص كبير في الصفوف.

وأشار التقرير إلى ليفربول عانى كثيراً بغياب فيرجيل فان دايك وجو جوميز، قبل أن تأتي أنباء غياب صلاح بسبب فيروس كورونا.

ميرور

كلوب يتلقى ضربة جديدة

مع نشر خبر إصابة صلاح، تمت الإشارة إلى الضربة الجديدة التي يتلقاها المدرب يورجن كلوب بفقدان لاعب أخر مهم بين صفوفه.

ونشرت الصحيفة بيان اتحاد الكرة المصري الذي أكد أن اللاعب لم يشعر بأي أعراض، وأنه يخضع حالياً للعزل في غرفته بفندق إقامة المنتخب.

ويلتقي منتخب مصر نظيره المنتخب التوجولي مساء اليوم السبت على ملعب ستاد القاهرة، ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كاس الأمم الأفريقية.