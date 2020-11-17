ما هي الكبسولة الزمنية التي صنعها ليفربول... فيديو وصور

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بافتتاح مركز تدريب "AXA" الجديد بعد 722 يوما من إعلان بدء البناء، لكن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة كورونا حالت دون إقامة حفل جماعي.

ذكر ذلك الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي مشيرا إلى أنه "يتم الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية من خلال تركيب كبسولة زمنية من الصلب داخل المنشأة الجديدة تحتوي على قطع متعلقة بتاريخ النادي".

وأوضح الموقع أنه "من المقرر أن يتم فتح الكبسولة عقب مرور 50 عاما من الآن، بهدف إظهار قوة وتاريخ الريدز للاعبين والمشجعين في المستقبل"، حيث ستوضع الكبسولة خارج مدخل المنشأة، وسيتم تمييز موقعها بلوحة خاصة مثبتة".

ولفت الموقع إلى أن "افتتاح مركز التدريب يمثل فصلا جديدا في تاريخ النادي"، مضيفا: "تم إنشاء مركز تدريب AXA على مساحة 9200 متر مربع، وهو يضم ثلاثة ملاعب كاملة الحجم ومناطق مخصصة لتدريب حراس المرمى والإحماء ومرافق داخلية مناسبة لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك صالتين رياضيتين ومسبح ومجمع للعلاج المائي وأجنحة متخصصة لإعادة التأهيل الرياضي".

الكبسولة الزمنية الآن في مركز تدريبات @AXA ✅⏳



تم التثبيت: نوفمبر 2020

يتم الفتح: نوفمبر 2070 pic.twitter.com/l8nrcYLleQ — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 17, 2020

ويضم المركز أيضا استوديوهات تلفزيون ومرافق للمؤتمرات الصحفية وأماكن للمكاتب، بحسب الموقع الذي لفت إلى قول آندي هيوز، العضو المنتدب لنادي ليفربول: "لقد بدأنا هذا المشروع منذ أكثر من عامين، وهو ما يمثل علامة فارقة في تاريخ هذا النادي الرائع".

وتابع: "بعد وداع ميلوود، نحن متحمسون لبدء حقبة جديدة. قمنا بجمع الفريق الأول وفرق الأكاديمية والمرافق معا في موقع واحد لأول مرة في التاريخ"، مضيفا: ""هناك الكثير من الأشخاص المشاركين في إنجاز هذا المشروع الرائع، ومن المستحيل أن نشكرهم جميعا كأفراد".

وأوضح: "لقد لعب يورغن كلوب والمدير الرياضي مايكل إدواردز ومدير الأكاديمية أليكس إنجليثورب دورا أساسيا في تحويل الخطط إلى واقع"، مضيفا: "كنا نود الاحتفال بهذه اللحظة التاريخية معا، لكن ضمان الصحة العامة والسلامة هي أولويتنا".