ما هي الكبسولة الزمنية التي صنعها ليفربول... فيديو وصور

ذكر ذلك الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي مشيرا إلى أنه "يتم الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية من خلال تركيب كبسولة زمنية من الصلب داخل المنشأة الجديدة تحتوي على قطع متعلقة بتاريخ النادي".
ولفت الموقع إلى أن "افتتاح مركز التدريب يمثل فصلا جديدا في تاريخ النادي"، مضيفا: "تم إنشاء مركز تدريب AXA على مساحة 9200 متر مربع، وهو يضم ثلاثة ملاعب كاملة الحجم ومناطق مخصصة لتدريب حراس المرمى والإحماء ومرافق داخلية مناسبة لأبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك صالتين رياضيتين ومسبح ومجمع للعلاج المائي وأجنحة متخصصة لإعادة التأهيل الرياضي".
الكبسولة الزمنية الآن في مركز تدريبات @AXA ✅⏳— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 17, 2020
تم التثبيت: نوفمبر 2020
يتم الفتح: نوفمبر 2070 pic.twitter.com/l8nrcYLleQ
ويضم المركز أيضا استوديوهات تلفزيون ومرافق للمؤتمرات الصحفية وأماكن للمكاتب، بحسب الموقع الذي لفت إلى قول آندي هيوز، العضو المنتدب لنادي ليفربول: "لقد بدأنا هذا المشروع منذ أكثر من عامين، وهو ما يمثل علامة فارقة في تاريخ هذا النادي الرائع".
اليــــوم الأول 🤩 pic.twitter.com/03jTDo7lQe— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 17, 2020
وتابع: "بعد وداع ميلوود، نحن متحمسون لبدء حقبة جديدة. قمنا بجمع الفريق الأول وفرق الأكاديمية والمرافق معا في موقع واحد لأول مرة في التاريخ"، مضيفا: ""هناك الكثير من الأشخاص المشاركين في إنجاز هذا المشروع الرائع، ومن المستحيل أن نشكرهم جميعا كأفراد".
وأوضح: "لقد لعب يورغن كلوب والمدير الرياضي مايكل إدواردز ومدير الأكاديمية أليكس إنجليثورب دورا أساسيا في تحويل الخطط إلى واقع"، مضيفا: "كنا نود الاحتفال بهذه اللحظة التاريخية معا، لكن ضمان الصحة العامة والسلامة هي أولويتنا".
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