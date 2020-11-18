إعلان جديد من عصام الحضري بشأن "عودته إلى الملاعب"

اصدر حارس منتخب مصر المخضرم، عصام الحضري، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، إعلانا جديدا بشأن "عودته إلى الملاعب".

وقال الحضري في سلسلة تغريدات، عبر حسابه على موقع "تويتر": "كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال، والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه، وللأجهزة الإدارية والطبية، ولأخوتي العمال الذين ساعدوني، والشكر الأكبر لبلدي مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي ولم أقصر في حق أحد".

دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كتير تناثر في الأيام اللى فاتت عن إنضمامي لهذا النادي وذاك. ومع الأحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت أعتزال كرة القدم نهائيًا — Essam El-Hadary (@ElHadary) November 18, 2020

​وتابع بقوله "لن أنضم لأي ناد وما تردد كلام مغلوط، بل أنا على أعتاب خوض تجربة تحدي جديدة".

وتابع الحضري: "لقد حصلت على دورات تدريبية في أوروبا وقضيت فترات معايشة في أندية عالمية، وها أنا جاهز والحمدلله بدعمكم جميعًا لبدء مشواري في عالم التدريب".

وأشار حارس أفريقيا الأول: "دوام الحال من المحال. ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. كلام كثير تناثر في الأيام التي مضت عن إنضمامي لهذا النادي وذاك. ومع الأحترام الكامل لكل الأندية. فأنا صادق مع نفسي خاصة في اللحظات التي أتخذ فيها القرارات الصعبة. فأنا أعلن وبوضوح شديد أنني قررت أعتزال كرة القدم نهائيًا".

كل الشكر لزملائي اللاعبين الذين عاصرتهم على مر الأجيال.. والشكر أيضًا لكل مدرب تدربت على يديه.. وللأجهزة الأدارية والطبية. ولأخواتي العمال الذين ساعدوني.. والشكر الأكبر لبلدي مصر الحبيبة. وأتمنى أن أسدل الستار اليوم على مشواري الكروي ولم أقصر في حق أحد — Essam El-Hadary (@ElHadary) November 18, 2020

​وكان الحضري قد قال في تصريحات تلفزيونية سابقة، إنه يدرس العودة إلى الملاعب مرة أخرى، بعدما اعتزل رسميا، في يوليو/تموز الماضي.

وقال الحضري لقناة "أون تايم سبورتس1": "تلقيت عرضا من نادي ZED للعودة للملاعب مرة أخرى، وسوف أتخذ قراري بعد انتهاء جلستي مع مسؤولي النادي".

وأوضح الحارس الملقب بـ"السد العالمي": "لن أعود من الاعتزال إلا إذا كان النادي سيضيف لعصام الحضري وأن أضيف أنا أيضا للفريق".