حذف إعلان ترويجي لناد سعودي يشعل الجدل على تويتر

خلف الحذف المفاجئ لإعلان ترويجي لنادي النصر السعودي حول تدشين ملعبه الجديد، استاد ملعب الملك سعود "مرسول بارك"، حالة من الجدل على مواقع التواصل.

وقبل أيام دشن النصر ملعب جامعة الملك سعود، والذي قام باستئجاره من شركة "الوسائل السعودية"، لمدة 10 سنوات قادمة، وأطلق عليه اسم "مرسول بارك"؛ وهي أحد الشركات الراعية.

وفي أقل من يومين من نشر الفيديو الترويجي على حساب النادي والذي نال إعجاب الكثيريين، وتخطت مشاهداته الـ 4 ملايين مشاهدة، قبل أن يتفاجأ الجميع بحذف المقطع أمس الأربعاء من موقع "تويتر".

ويحمل إعلان النصر المحذوف عنوان (في ساحة النصر، فرسان لا يهابون الصعاب، بدأت من أراضي نجد حتى وصل صيتها إلى العالمية)، حيث يظهر لاعبو الفريق الأول أثناء ركوب الخيل داخل الملعب.

وتباينت ردود الفعل حول حذف المقطع من حساب النصر على تويتر، إذ ألمح البعض إلى وقوف أندية منافسة وراء الحدف.

ودشن جمهور النصر وسم (هاشتاغ)، بعنوان "بالقوة إعلان النصر يرجع"، أعادوا خلاله التغريد بالفيديو، وحظي بتفاعل كبير.

وكتب أحد المغردين: "النصر ضاغطهم لدرجة أنهم حذفوا مقطع الإعلان بعد أن وصل لأكثر من 3 مليون مشاهد المطلوب من العالميين (مشجعي النصر) اقتباس الفيديو ثم التغريد به واضغط المضغوط أكثر".

النصر ضاغطهم لدرجة أنهم حذفوا

مقطع الإعلان بعد أن وصل

لأكثر من 3 مليون مشاهد

المطلوب من العالميين

اقتباس الفيديو ثم التغريد به

واضغط المضغوط أكثر 💪💛💙#حذف_اعلان_النصر

#بالقوه_اعلان_النصر_يرجع

pic.twitter.com/nRFFuqYqH8 — ماجد العالمي 44 🏆 (@majed9_999) November 18, 2020

وفي هذا السياق كتب الإعلامي الرياضي سعيد يوسف الهلال بحسابه على تويتر: "حذف الفيديو كان أحلى إعلان وتسويق وتشويق.. انت أحياناً تتمنى أن يكون منافسك غبي.. فما بالك يكون غبي جداً!".

الصراحة موضوع حذف المقطع

مزعج جداً للمستثمرين ويخلق

بيئة استثمارية طاردة https://t.co/Q9dhQ9KiwU — Saad | SR7📸 (@Saad1992__) November 19, 2020

(حذف الفيديو) كان احلى اعلان وتسويق وتشويق.. انت أحياناً تتمنى ان يكون منافسك غبي.. فما بالك يكون غبي جداً !! — سعيد يوسف الهلال (@saeedalhelal) November 19, 2020

تغريدة يوسف أثارت ردود فعل غاضبة لاسيما من مشجعي نادي الهلال السعودي، وفي هذا الصدد كتب أحد المغردين معلقاً: "صدقني ما أستبعد تكون حركة غبية تسويقية من طرف الإدارة أو الشركة لتأصيل مبدأ المظلومية وترسيخه وزيادة صدى الشراكة وإثارة بروباغندا معتادة من طرف إعلامكم وجمهوركم المغلوب على أمره".

صدقني ماستبعد تكون حركة غبية تسويقية من طرف الادارة او الشركة لتاصيل مبدأ المظلومية وترسيخه وزيادة صدى الشراكة واثارة بروباغندا معتادة من طرف اعلامكم وجمهوركم المضحوك المغلوب على امره ..



المشكلة تحسبون انفسكم اذكياء ومحد كافشكم 😂😂 — كوميديا سوداء (@SAUDI4EVER_loko) November 19, 2020

في المقابل، نقلت وسائل إعلام عن الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، أن المسؤولين في الشركة الراعية، والتي تحمل اسم الملعب، أكدوا على أنهم لم يقوموا بحذف الفيديو الترويجي للملعب.

وأوضح المريسل أن المسؤولين أكدوا على أن الحذف جاء من جانب موقع "تويتر" نفسه، وتم تقديم شكوى بذلك من أجل حل الأزمة خلال الساعات المقبلة.