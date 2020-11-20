مفاجأة... الجماهير قد تكون حاضرة في نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك

كشف وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، أن الجماهير قد تكون حاضرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.

ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك المصريين على ملعب القاهرة، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على نقله من ملعب "برج العرب" في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية.

جاءت تصريحات صبحي، خلال تفقده ملعب القاهرة والوقوف على جاهزيته لاستضافة نهائي البطولة القارية.

وقال وزير الرياضة المصري "هناك مفاوضات تجري حاليا بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) والجهات الأمنية للسماح بحضور الجماهير للنهائي".

وتابع المسؤول المصري "ملف حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا تجري مناقشته مع الجهات المعنية سواء الجهات الأمنية أو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

وأكمل صبحي بقوله "القرار الرسمي لم يحسم بعد، وفى حالة السماح بحضور الجماهير سيتم الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية".

وقال الوزير المصري "التنسيق قائم مع الاتحادين الأفريقي والمصري لكرة القدم بشأن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد".

يذكر أن تلك هي المرة الأولى التي يجمع نهائي دوري أبطال أفريقيا فريقين من بلد واحد.

قبل 7 أيام من مباراة القرن..وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة بستاد القاهرة الدولي 🏆🏟 pic.twitter.com/mziEU1RNBq — Yallakora (@Yallakoranow) November 20, 2020

​وكان الكاف قد قرر في وقت سابق نقل مباراة السوبر الأفريقي لتلعب في القاهرة، بدلا من الدوحة.

وحجز الأهلي والزمالك بطاقة التأهل للمباراة النهائي لدوري الأبطال على حساب الوداد والرجاء بعد الفوز عليهم بمجموع المباراتين 5-1، 4-1 بالترتيب.