مصطفى غربال... من هو الحكم العائد من كورونا لإدارة مباراة الأهلي والزمالك؟

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجزائري مصطفى غربال، لإدارة مباراة فريقي الأهلي والزمالك المصريين، المقرر إقامتها غدا الجمعة من منافسات نهائي أبطال أفريقيا.

وحسبما ذكر موقع "صدى البلد"، فإن أحداث المباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي المصري، وسيتم نقلها عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة، و"أون تايم سبورت".

ومصطفى غربال واحد من أبرز حكام القارة السمراء في الوقت الحالي، وذلك بسبب القدرات الفنية والبدنية التي يمتلكها وإدارته العديد من المباريات المهمة.

وقبل أيام قليلة، تعافى غربال من الإصابة بفيروس كورونا، وأصبح جاهزا بشكل تام لإدارة المباراة المرتقبة.

وفيما يلي بعض المعلومات عن الحكم الجزائري:

من مواليد 19 أغسطس/آب 1985.

تم قيده في القائمة الدولية الخاصة بالحكام الجزائريين عام 2014 بعد ظهوره بمستوى مميز.

أدار العديد من مباريات دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية وعلى رأسها الهلال السوداني مع النجم الساحلي، إضافة إلى إدارة مباراة الأهلي المصري، والهلال السوداني.

أدار مباراة واحدة لنادي الزمالك المصري والتي كانت أمام مازيمبي الكونغولي وانتهت بالتعادل السلبي عام 2014.

أدار عدة لقاءات في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، ونجح في الظهور بمستوى فني مميز.

شارك في بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي.

ضمن قائمة تضم 8 حكام لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.