أول قرار من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك في "مباراة القرن"

كشفت تقارير مصرية، اليوم السبت، عن ردود فعل أسرة رئيس نادي الزمالك المصري، المستشار مرتضى منصور، عقب هزيمة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد قام منصور في أول رد فعل منه بعد الهزيمة بإغلاق مقر نادي الزمالك الواقع في منطقة ميت عقبة، عقب إخلائه من أعضائه.

وذكرت أن رئيس النادي الأبيض غادر مقر النادي، في رد فعل سريع منه عقب هدف الأهلي الثاني الذي سجله اللاعب محمد مجدي "قفشة" في الدقائق الأخيرة من المباراة التاريخية.

يشار إلى أن مرتضى منصور منع من حضور "مباراة القرن" بين الأهلي والزمالك، أمس الجمعة، تنفيذا للقرار الذي أصدرته اللجنة الأولمبية المصرية في الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وعدم اعتماد تمثيله لنادي الزمالك للألعاب الرياضية.

ودخل نجل مرتضى منصور، أمير مرتضى، وهو المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك في نوبة هيستيرية من البكاء، عقب إطلاق الحكم لصافرة نهاية المباراة.

أما النجل الأكبر لمرتضى منصور، أحمد، فعلق على نتيجة المباراة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الحمد لله... كل الظروف كانت ضد الزمالك ومبروك للأهلي".

الحمد لله... كل الظروف كانت ضد #الزمالك و مبروك للأهلي — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) November 27, 2020

​وحصد النادي الأهلي، مساء أمس الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح عمرو السولية التهديف للأهلي في الدقيقة الخامسة، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة في الدقيقة 31 من زمن المباراة، ​ولكن تمكن محمد مجدي "قفشة" من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

​ويعد فوز الأهلي هو الأول منذ سبع سنوات خاض فيها الفريق الأحمر أكثر من نهائي ولم يحالفه الحظ، ​كما أن ذلك النهائي كان تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة يخوض النهائي فريقان من بلد واحد.