أهداف مباراة الهلال السعودي والنصر 2-1 في نهائي كأس "خادم الحرمين"... فيديو

حقق فريق الهلال السعودي، مساء اليوم السبت، فوزا غاليا على غريمه النصر في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بهدفين مقابل هدف.

وفي الدقيقة العاشرة من عمر المباراة افتتح الكوري يانج هيون سوو لاعب الهلال أهداف اللقاء، قبل أن يضيف المهاجم الفرنسي بافيتيميي جوميز الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 42.

بینما سجل أیمن یحیى سالم لاعب النصر ھدف فریق الوحید فى المباراة بالدقیقة 71 من عمر المباراة.

وأٌقيمت المباراة على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض بصافرة تحكيمية بولندية للدولي، سيمون مارسيتياك.

ويعد لقب اليوم هو التاسع في تاريخ الهلال، بينما حقق فريق النصر البطولة في 5 مناسبات، فيما يتربع فريق الأهلي على عرش الأكثر تتويجا بالكأس برصيد 13 نسخة.