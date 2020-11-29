الخطيب يرفض الإساءة لأي لاعب ويوجه رسالة إلى السيسي

وجه رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، اليوم الأحد، رسالة إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد فوز الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي بيان شاركه النادي الأهلي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، شكر الخطيب الرئيس المصري وكافة مؤسسات الدولة التي تحملت مسؤولياتها كالعادة بل وفوق طاقتها من أجل إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة الماضية.

وأكد الخطيب أن "المباراة خرجت بالشكل الذي يعكس صورة مصر الحضارية، بالرغم من الضغوط التي أحاطت بها لفترة ليست بقصيرة".

كما وجه محمود الخطيب في رسالته الشكر للقوات المسلحة والشرطة "الذين يتحملون العبء الأكبر في كافة المناسبات من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى في جميع البطولات التي أقيمت على الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية"، بحسب قوله.

وأكد رئيس النادي الأهلي على "ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنطومة الرياضية، معلنا رفضه القاطع الإساءة لأي من هذه العناصر، سواء كان لاعبا أو مدربا أو مسؤولا أيا كان موقعه، خاصة وأن الرياضة وسيلة تقارب وليس تباعد، لان الفوز ببطولة أو خسارة أخرى ليس نهاية العالم".

كما شدد في رسالته على "ثبات ورسوخ العلاقة بين الكيانات الرياضية لأنها أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأي بطولة".

وحصد النادي الأهلي، مساء الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني لقبه الأفريقي التاسع، بفوزه على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

افتتح عمرو السولية التهديف للأهلي في الدقيقة الخامسة، ثم عادل محمود عبد الرازق شيكابالا النتيجة في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

​ولكن تمكن محمد مجدي "قفشة" من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.

​ويعد فوز الأهلي هو الأول منذ سبع سنوات خاض فيها الفريق الأحمر أكثر من نهائي ولم يحالفه الحظ.

​كما أن ذلك النهائي كان تاريخيا بكل المقاييس، لأنه لأول مرة في تاريخ البطولة يخوض النهائي فريقين من بلد واحد.