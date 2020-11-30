رئيس الزمالك الجديد يكشف رد فعل الخطيب على توليه منصبه

كشف أحمد بكري، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك المصري، اليوم الاثنين، رد فعل رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، على قرار توليه مهام إدارة نادي الزمالك.

وقال بكري إنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس النادي الأهلي، وجه له فيه التهنئة بتولي منصبه الجديد، حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أنه وجه للخطيب التهنئة بفوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال بكري في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد، إن إداراته المؤقتة ستفعل كل ما هو مطلوب لتسيير أمور فريق الكرة والحفاظ عليه.

وأوضح أنه سيجتمع على الفور مع أعضاء اللجنة المؤقتة، حتى لا يتعرض فريق الكرة لأي تأثير.

ولفت إلى أن الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو باق، وسيتم التعاقد مع لاعبين جدد وفقا لاحتياجاته.

كانت وزارة الشباب والرياضة المصرية، أعلنت رسميا، مساء أمس الأحد، حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه.

وأوضحت الوزارة، أن قرارها يأتي في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية.